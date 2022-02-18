После сообщения об эвакуации украинцев из Донбасса в России резко "упал" рубль

Оккупанты на Донбассе распространяют ложь о якобы "планах наступления Украины". Поэтому местных хотят эвакуировать в Россию. На фоне таких событий рубль резко "падает".

На Московской бирже 18 февраля рубль ослаб в отношении доллара и евро. Это произошло менее чем через час после распространения сообщений об эвакуации.

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Падение рубля

По состоянию на 16:09 по московскому времени доллар торговался на уровне 76,06 рубля (+0,29%), евро – на уровне 86,36 рубля (+0,28%).

После распространения информации оккупантов, в 16:46 курс доллара составлял уже 76,17 рубля (+0,44%), в евро ускорил рост до 86,47 рубля (+0,42%).

Эвакуация на Донбассе: что известно

Боевики 18 февраля заявили, что Украина планирует наступление и собралась освобождать Донбасс военным путем. Поэтому главари собираются эвакуировать местное население Донбасса в Россию, а именно в Ростовскую область.

В оккупированном Донецке люди паникуют, заработала сирена "гражданской обороны". Российские СМИ пишут, что в Донецке возле здания так называемого "правительства" боевиков 18 февраля прогремел взрыв.

У Путина в это время заявили, что президент России готов платить 10 тысяч российских рублей каждому "эвакуированному".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных территорий. Он призвал их не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.

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