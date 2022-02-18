На Московской бирже 18 февраля рубль ослаб в отношении доллара и евро. Это произошло менее чем через час после распространения сообщений об эвакуации.

Важно Путин готов платить деньги, чтобы забрать гражданских из Донбасса: уже издал распоряжение

Падение рубля

По состоянию на 16:09 по московскому времени доллар торговался на уровне 76,06 рубля (+0,29%), евро – на уровне 86,36 рубля (+0,28%).

После распространения информации оккупантов, в 16:46 курс доллара составлял уже 76,17 рубля (+0,44%), в евро ускорил рост до 86,47 рубля (+0,42%).

Эвакуация на Донбассе: что известно

Боевики 18 февраля заявили, что Украина планирует наступление и собралась освобождать Донбасс военным путем. Поэтому главари собираются эвакуировать местное население Донбасса в Россию, а именно в Ростовскую область.

В оккупированном Донецке люди паникуют, заработала сирена "гражданской обороны". Российские СМИ пишут, что в Донецке возле здания так называемого "правительства" боевиков 18 февраля прогремел взрыв.

У Путина в это время заявили, что президент России готов платить 10 тысяч российских рублей каждому "эвакуированному".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных территорий. Он призвал их не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.

Обратите внимание! Ранее волонтеры InformNapalm предупреждали, что Россия готовит на Донбассе провокации "под чужим флагом". Таким образом, Кремль хочет избежать санкций, а также может создать "повод для вторжения".

Главы боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО | В эту минуту: