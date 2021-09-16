Как изменилась цена на газ

Цена на бирже снизилась до 800 долларов за 1 тысячу кубометров. Такие данные опубликовала лондонская биржа ICE.

Интересно "Газпром" признал, что не успеет запустить поставки по "Северному потоку-2" с октября

15 сентября во время торгов стоимость голубого топлива выросла на 150 долларов. Так, цена достигла 970 долларов и несколько раз побила исторический рекорд. По мнению аналитиков, на стоимость газовых фьючерсов влияет приближение зимы.

Заметим, рост цен на газ наблюдают на европейском рынке уже несколько недель. Так, 9 сентября рекордная стоимость была 690 долларов.

Почему стоимость голубого топлива увеличивалась

Российский "Газпром" истощил свои газохранилища в Европе, а закупать дополнительные твердые мощности в Украину отказался.

Проблема с собственной добычей на европейском рынке. Так, из-за истощения ресурсов, месторождение в Нидерландах могут закрыть на 3 года раньше запланированного срока.

Обратите внимание! Глава EnergyScan Жульен Хоарау пояснил, что цены начали расти летом, то есть когда был низкий спрос на газ. Это беспокоит, поскольку запасы газа в Европе – на крайне низком уровне. Хоарау считает, что Европу ждет очень жесткая зима.