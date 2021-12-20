Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал во время эфира 20 декабря. Премьер прокомментировал заявление СБУ по поводу критических запасов угля.

Заметьте Запасы критически малы: в Украину прибыли еще 2 судна с американским углем

Шмыгаль прокомментировал отчет СБУ о критических запасах угля

Денис Шмыгаль заявил, что к отопительному сезону Украина "готовилась и была готова". По словам премьера, он начался своевременно и без срывов.

По его словам, есть нюансы, как в течение любого отопительного сезона, – ремонты, погодные условия.

В общем, у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше, чем было накоплено с 2014 по 2019 годы накануне отопительного сезона. Относительно угля нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса – когда угля не хватает никому, цены на газ растут,

– объяснил политик.

Он также напомнил, что цена на газ составляет 1500 – 1700 долларов и никогда еще таких цен не было. Денис Шмыгаль объяснил, что это вызвано определенными действиями России: "То есть идет борьба за "Северный поток-2". По словам премьера, это влияет на Украину".

В Украине достаточно угля и газа

Сегодня в Украину морским путем идет уголь, мы поднимаем добычу украинских шахт (уже подняли на 28%). То есть помесячно при необходимости 1,7 – 1,9 миллиона тонн угля мы обеспечиваем 2 – 2,3 миллиона тонн. Уже происходит процесс накопления в последний месяц,

– заявил Шмыгаль.

Политик добавил, что газа тоже достаточно в хранилищах. Объяснил, что могут возникнуть риски при определенной погоде или при определенных действиях России. Тем не менее, правительство и министерство энергетики знают, как их проходить.

Кратко о запасах угля и газа в Украине

Недавно Служба безопасности Украины предупредила правительство о критической ситуации с углем. Соответствующие документы опубликовало "Зеркало недели". В них говорилось, что Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что Украина не замерзнет. Он подтвердил, что запасы угля в Украине действительно низкие, но добавил – топливо еще везут в Украину из-за границы.

В частности, 17 декабря еще два судна с углем прибыли в Украину из США и Колумбии. Эта партия весит примерно 131 тысяч тонн в целом. Первая партия прибыла в ноябре. Следующая будет 20 декабря.

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