Безналичные операции преобладают

Госпожа Рожкова также отметила, что на сегодняшний день преобладают безналичные расчеты. "Люди чаще пользуются дистанционными сервисами банков. Во время диджитализации банковской системы мы все стали амбассадорами безналичности, потому что, по-моему, это очень удобно", – делится она.

Читайте также В Нацбанке ответили, угрожает ли банковской системе новый жесткий удар

Также она добавила, что с начала войны остатки на вкладах физических лиц в банковской системе выросли примерно на 74 миллиарда гривен. Это было обусловлено значительными социальными выплатами (помощь вынужденным переселенцам, повышение заработной платы военным, медикам) и выплатами бизнесом финансовой помощи своим работникам.

Банковская система ликвидна

Первая заместитель главы НБУ рассказала, что "живые деньги" банков превышают 230 миллиардов гривен, а банковская система остается очень ликвидной.

Это очень большая сумма. Благодаря этому банки свободно оперируют как безналичными расчетами, так и операциями, связанными с выдачей наличных денег. Перебоев нет,

– делится Рожкова.

Доставка наличных во временно оккупированные регионы

Несмотря на то, что для большинства регионов вопрос физической доставки наличных денег решен, он все еще остается актуальным для Херсонщины, отдельных населенных пунктов Запорожской области и других городов.

Там ситуация очень сложная. К сожалению, доставить туда наличные деньги мы не можем, поэтому люди и банки оперируют имеющейся гривной. Однако если есть связь, то всем клиентам доступны онлайн сервисы. Конечно, мы понимаем, что связь там есть далеко не всегда. Буквально несколько дней назад исчезла связь в Херсоне. И вот это действительно сложно, потому что в этом конкретном случае мы не можем ничего поделать,

– рассказывает Рожкова.

Также заместитель главы НБУ подчеркнула, что если нет прямой угрозы жизни и здоровью банковских работников и клиентов, банки продолжают работать, пытаясь максимально удовлетворить потребности населения и предпринимателей.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Полное интервью с Екатериной Рожковой о потере 100 миллиардов долларов и бюджете: смотрите видео