После пандемии: в Rozetka рассказали за чем "охотятся" украинцы в "черную пятницу"

Во всемирный день распродаж – "черную пятницу" журналисты 24 канала решили выяснить действительно ли магазины делают скидку в этот день, или же наоборот завышают цены накануне. О том, какие товары больше всего пользуются спросом среди украинцев и, как изменились потребительские настроения во время пандемии, читайте дальше.

Как началась "черная пятница" в Украине

Андрей Ковалевский, бренд-менеджер магазина Rozetka, рассказал, что впервые в Украине "черная пятница" состоялась в 2013 году и Rozetka одна из первых начала ее проводить.

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Мы увидели, что этот праздник шопинга пользуется спросом по всему миру, не только в США, поэтому решили провести в Украине. С тех пор многие его проводят,

– рассказывает Ковалевский.

Действительно ли в "черную пятницу" уменьшается стоимость товара

Черная пятница (Black Friday) – всемирный день распродаж, приходящийся на пятницу после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Наверное, каждого украинца, покупая что-то на скидках в этот день, интересовало – действительно ли магазины снижают цену, или прибегают только к маркетингу. Поэтому журналисты 24 канала решили спросить об этом у господина Андрея, чтобы опровергнуть, или наоборот подтвердить популярный миф.

Это миф на самом деле. Бывали когда-то на самом деле единичные случаи, когда какой-то поставщик сначала поднимает цены за две недели до черной пятницы, а затем на черную пятницу делает обычную цену, которая была раньше. Но мы за этим следим, не допускаем этого. Поэтому эти скидки – они настоящие. Сейчас цена ниже, чем месяц назад,

– уверяет господин Андрей.

Андрей Ковалевский, бренд-менеджер магазина Rozetka / Фото – 24 канал, Валентины Полищук

Сколько длится "черная пятница"

Обычно в мире "черная пятница" длится всего день, однако в Украине достаточно распространена практика среди магазинов, когда действие ее акций растягивают на неделю. Мы решили поинтересоваться, скупают ли люди так же товары, если промежуток времени увеличивается.

Андрей рассказывает, что украинцы покупают товары в большем объеме, если период "черной пятницы" увеличить. Как пример, в прошлом году Rozetka увеличила день распродажи на неделю – с понедельника по воскресенье и общее количество товаров было значительно больше. Ковалевский считает, что это связано и с большей возможностью выбора.

То есть человек может не только один день прийти и что-то найти, а может что-то и целую неделю выбирать и наконец находит, что ему нужно. И меньшая нагрузка на саму пятницу. Хотя, как бы мы ни старались, в пятницу все равно самый большой поток людей,

– отмечает бренд-менеджер.

У Rozetka "черная пятница" длится неделю / Фото – 24 канал, Валентины Полищук

Как подготовиться к "черной пятнице"

По словам Андрея Ковалевского, в Украине люди взвешенно выбирают то, что им нужно и покупают уже дешевле, чем обычно. Так что толкотни, паники и спонтанных покупок, как в США, по его мнению, у нас явление не распространено.

Бренд-менеджер советует украинцам заранее подумать, что им действительно нужно – новый смартфон или холодильник. То есть что-то такое большое, что стоит много денег, а на "черную пятницу" это можно найти по более привлекательной цене.

На какие скидки можно рассчитывать в "черную пятницу"

В Rozetka во время "черной пятницы" можно рассчитывать на скидки до 60%, но бренд-менеджер отмечает, что на самом деле есть и большие скидки. Все в основном зависит от категории товара.

Так что скидки в пределах 60% можно увидеть преимущественно на одежду, а вот на смартфоны такой большой скидки не может быть из-за маржинальности. "Поэтому там скидки меньше, но есть тоже очень интересные предложения", – делится он.

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Что чаще всего покупают украинцы

Андрей Ковалевский рассказывает, что больше всего покупают украинцы корма для животных, подгузники, смартфоны и бытовую химию. Такую тенденцию у Rozetka заметили еще, начиная с прошлого года.

Чаще всего в "черную пятницу" украинцы покупают корма для животных, подгузники, смартфоны и бытовую химию / Фото – 24 канал, Валентины Полищук

Что покупают больше мужчин и женщин?

На самом деле мы этого не знаем точно, но бытовую химию, конечно, покупают женщины больше, а смартфоны уже выбирают мужчины. Но это на самом деле немного отклонения от 50 до 50.

Кто покупает больше мужчин или женщин?

Мы видим спрос и среди мужчин, и среди женщин всех возрастов от 18 до 60+. Люди уже покупают в интернете, онлайн.

Большинство товаров в черную пятницу покупают именно онлайн?

Конечно, мы не супермаркеты. У нас большинство всего покупается онлайн.

Изменились ли потребительские настроения украинцев во время пандемии

Андрей Ковалевский рассказывает, что в прошлом году был безумный спрос на респираторы, пульсометры и средства защиты.

То есть на вещи, которых раньше вообще не было в продаже, а в прошлом году они были в топе,

– рассказывает бренд-менеджер.

Однако в нынешнем году такой тенденции уже не наблюдается. Первенство заняли средства для стирки, которые сейчас больше всего покупают.