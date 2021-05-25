После открытия рынка стоимость земли за 3 – 5 лет вырастет минимум вдвое, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль уверен, что открытие рынка обусловит рост цен на землю. По его словам, через 3 – 5 лет стоимость подскочит минимум в 2 раза.

Об этом премьер-министр сообщил во время своего выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" 25 мая.

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Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3 – 5 лет, таковы наши оценки,

– сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что благодаря внедрению электронных земельных аукционов потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при условии эффективного управления землей составит до 12 миллиардов гривен.

По его словам, имеющийся опыт проведения электронных аукционов по аренде земельных участков может увеличить стоимость их аренды с 7% до 18% от суммы их нормативной денежной оценки.

Восстановление исторической справедливости

Глава правительства подчеркнул, что земельная реформа – это, прежде всего, про:

восстановление исторической справедливости;

стимулирование развития сельского хозяйства;

децентрализацию и увеличение роли общин в принятии важных решений.

Открытие рынка земли позволит украинскому агросектору стать настоящим локомотивом экономического развития. Я верю, что это исторический шаг для нашего государства, который должен был быть сделан еще несколько десятилетий назад,

– добавил премьер-министр.

Главное о земельной реформе

По подсчетам Министерства экономики, в последние годы в собственность общин передано 4 миллиона гектаров земли оценочной стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Длительное время в Украине действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Однако, 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий запрет. А 18 мая парламентарии поддержали последний законопроект земельной реформы.

Теперь, с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные общины и государство.

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​Что нужно знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала