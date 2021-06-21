Кроме того, он почти на 70% превышает среднюю цену на электроэнергию в мае.

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Рост цены на электроэнергию

Информация на сайте государственного "Оператора рынка" свидетельствует о том, что в период 22:00 – 24:00 на "рынке на сутки вперед" наблюдался дефицит электроэнергии.

А это в итоге привело к стремительному росту цены в эти часы до 2 656 гривен за мегаватт в час.

В целом цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" 21 июня достигла уровня 1 569 гривен за мегаватт в час. По сравнению с первой половиной июня это примерно на 20% выше показатель.



Цена электроэнергии выросла на 20% / Инфографика "Оператора рынка"

Влияние остановки блоков АЭС на цену электроэнергии

13 июня в холодный резерв остановили блок №4 Запорожской АЭС мощностью 1 000 мегаватт.

А 18 июня состоялась аварийная остановка блока №2 Хмельницкой АЭС. После возобновления ее работы цена электроэнергии на 22 июня снизилась до 1 339 гривен за мегаватт в час. Однако это в 1,5 раза дороже, чем было в мае.

Обратите внимание! В начале июня в Украине возник дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед" по состоянию на 22:00.