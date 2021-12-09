Министр финансов отметил, что в момент регистрации соглашения о купле – продаже, например, объекта недвижимости, соответствующая информация будет появляться в Налоговой.

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Сергей Марченко продолжил, что в дальнейшем данные будут проверяться, а "человека никто не будет беспокоить, если нет оснований для этого". По его словам, система будет работать автоматически.

Автоматически Налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их все доходы, уплаченные налоги. Затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и их стоимостью,

– сказал глава Минфина.

Он добавил, что проверки начнутся сразу после окончания года, отведенного на так называемую налоговую амнистию законом о добровольном декларировании, а именно с 1 сентября 2022 года.

Что известно о косвенных методах налогообложения Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть не показал своих реальных доходов, с которых не были уплачены налоги. Следствием этого является то, что Налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов.

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы обложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

Обратите внимание! От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.