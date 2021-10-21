Nord Stream-2 AG, напомним, это компания, основанная российским "Газпромом", которая занимается Северным потоком-2" – газопроводом, пущенным по дну Балтийского моря в обход газотранспортной системы (ГТС) Украины.

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Почему оператор украинской ГТС хочет участвовать в сертификации российского газопровода

В компании ООО "Оператор ГТС Украины" заверили, что "продолжают решительно выступать против этого геополитически опасного проекта" – "Северного потока-2". Ведь он:

Угрожает национальной безопасности Украины.

Разрушает европейскую энергетическую архитектуру.

И пытается обойти правила Евросоюза.

"Поток" может официально заработать, если успешно пройдет процедуру сертификации. Однако в Украине убеждены, что эта процедура может нарушить права украинских газовых компаний.

Именно поэтому "Оператор ГТС Украины", вслед за "Нафтогазом", подал заявку немецкому регулятору Bundesnetzagentur, чтобы также стать частью процесса сертификации "Северного потока-2" и попробовать помешать ей "изнутри".

"Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу. Мы считаем своим долгом информировать наших стратегических партнеров об этих беспокойствах,

– заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

И добавил, что "разрешение "Северному потоку-2" осуществлять транспортировку газа под контролем "Газпрома" приведет к тому, что будет безвозвратно уменьшена и изменена конфигурация украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия – Европа".

Заметим, заявки с аналогичной мотивацией также подали польская государственная компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. И эти заявки уже подтверждены.

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