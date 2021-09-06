После госпереворота в Гвинее цена на алюминий обновила 10-летний максимум
Источник:Bloomberg
На Гвинею приходится почти пятая часть всей мировой добычи бокситов – сырья для производства чугуна и стали. Поэтому госпереворот в стране непосредственно повлиял на цену алюминия, которая подскочила до 10-летнего максимума.
Потрясения мирового рынка
Из-за военного переворота в Гвинее цены на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8% – это самый высокий уровень с мая 2011 года. В то же время в Китае фьючерсы на алюминий подскочили на 3,4%, до самого высокого уровня с 2006 года.
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Гвинея – главный импортер сырья для алюминия
Главный аналитик по алюминию в Пекине Сюн Хуэй рассказал, что Китай, на который приходится более 60% мирового производства алюминия, закупает большую часть бокситов в Гвинее. По данным Главного таможенного управления Китая, в африканскую страну приходится более половины импорта сырья для алюминия (55%). Поэтому политическая нестабильность в стране начала рассматриваться как риск сбоев в поставках бокситов от основного мирового поставщика.
Также уверен, что сотрясение рынка алюминия не избежать основатель производителя алюминия "Русал" Олег Дерипаска, о чем он рассказал в своем телеграм канале. Доля Гвинеи в поставках сырья для UC Rusal достигает 30%. Акции "Русала" на Гонконгской бирже уже подорожали на 7,06%.
Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы с этой маленькой и очень бедной страны,
– рассказывает Дерипаска.
Где используется алюминийАлюминий используется в производстве от автомобильных запчастей до банок для напитков и бытовой техники. Рынок алюминия, как отмечает издание Bloomberg, особенно плохо себя чувствовал в начале пандемии, однако сейчас переживает резкое возрождение по мере восстановления потребительского спроса. В этом году цена на алюминий в Лондоне выросла уже примерно на 40%.
Нестабильная политическая ситуация в Гвинее
- 5 сентября в столице Гвинеи, что на западе Африки, произошла стрельба. У президентского дворца собрались военные и колонны бронемашин.
- Власти ничего не комментировали, но СМИ предположили вероятность военного переворота.
- Предварительно известно, что президент Гвинеи Альфа Конде находится в должности уже 3 срок, то есть с 2010 года. Третий раз его переизбрали на фоне протестов в стране.
- Почву для долгого пребывания во власти он заложил в 2019 году, когда инициировал референдум.
- В 2020 году граждане поддержали предложения, поэтому срок пребывания на посту президента продлили, а для Конде – отменили ограничения на переизбрание.