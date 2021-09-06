Потрясения мирового рынка

Из-за военного переворота в Гвинее цены на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8% – это самый высокий уровень с мая 2011 года. В то же время в Китае фьючерсы на алюминий подскочили на 3,4%, до самого высокого уровня с 2006 года.

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Гвинея – главный импортер сырья для алюминия

Главный аналитик по алюминию в Пекине Сюн Хуэй рассказал, что Китай, на который приходится более 60% мирового производства алюминия, закупает большую часть бокситов в Гвинее. По данным Главного таможенного управления Китая, в африканскую страну приходится более половины импорта сырья для алюминия (55%). Поэтому политическая нестабильность в стране начала рассматриваться как риск сбоев в поставках бокситов от основного мирового поставщика.

Также уверен, что сотрясение рынка алюминия не избежать основатель производителя алюминия "Русал" Олег Дерипаска, о чем он рассказал в своем телеграм канале. Доля Гвинеи в поставках сырья для UC Rusal достигает 30%. Акции "Русала" на Гонконгской бирже уже подорожали на 7,06%.

Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы с этой маленькой и очень бедной страны,

– рассказывает Дерипаска.

Где используется алюминий Алюминий используется в производстве от автомобильных запчастей до банок для напитков и бытовой техники. Рынок алюминия, как отмечает издание Bloomberg, особенно плохо себя чувствовал в начале пандемии, однако сейчас переживает резкое возрождение по мере восстановления потребительского спроса. В этом году цена на алюминий в Лондоне выросла уже примерно на 40%.

Нестабильная политическая ситуация в Гвинее