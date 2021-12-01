Посчитали, сколько дети могут получать по экономическому паспорту украинца

Президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект об экономическом паспорте украинца. Следовательно, дети, которые будут иметь его, будут получать на спецсчета деньги от рентных платежей. Эта сумма может достигнуть десятка тысяч долларов.

Когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах уже будет по 10 тысяч долларов. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Какие дети могут получить экономический паспорт

Гетманцев не исключил, что такую ​​возможность будут предоставлять детям, которые родились с 2019 года. Он добавил, что программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений. Их будут пополнять ежемесячно, а использовать деньги можно будет по достижении совершеннолетия.

По словам нардепа, в Украине рождается около 300 тысяч детей в год.

Как будут начислять деньги

Гетманцев предположил, что деньги начислять могут не только от ренты, но и других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Однако пока речь идет только о ренте.

Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Бесспорно, в гривне с учетом инфляции,

– сказал политик.

Сколько ренты нужно

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что на этот проект может уйти вся рента. Он добавил, что общая сумма ренты составляет 41,5 миллиарда. В 2022 году хотят увеличить до 77 миллиардов.

Рента за пользование недрами общегосударственного значения составляет 35,2 миллиарда. На железную руду приходится 3,5 миллиарда.

"Сейчас в Украине 7,5 миллиона детей до 14 лет…такое, не разгонишься на менее чем 5 миллиардов", – отмечает Железняк.

Что известно об экономическом паспорте