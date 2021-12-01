Когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах уже будет по 10 тысяч долларов. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Какие дети могут получить экономический паспорт

Гетманцев не исключил, что такую ​​возможность будут предоставлять детям, которые родились с 2019 года. Он добавил, что программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений. Их будут пополнять ежемесячно, а использовать деньги можно будет по достижении совершеннолетия.

По словам нардепа, в Украине рождается около 300 тысяч детей в год.

Как будут начислять деньги

Гетманцев предположил, что деньги начислять могут не только от ренты, но и других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Однако пока речь идет только о ренте.

Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Бесспорно, в гривне с учетом инфляции,

– сказал политик.

Сколько ренты нужно

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что на этот проект может уйти вся рента. Он добавил, что общая сумма ренты составляет 41,5 миллиарда. В 2022 году хотят увеличить до 77 миллиардов.

Рента за пользование недрами общегосударственного значения составляет 35,2 миллиарда. На железную руду приходится 3,5 миллиарда.

"Сейчас в Украине 7,5 миллиона детей до 14 лет…такое, не разгонишься на менее чем 5 миллиардов", – отмечает Железняк.

Что известно об экономическом паспорте