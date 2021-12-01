Когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах уже будет по 10 тысяч долларов. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Какие дети могут получить экономический паспорт
Гетманцев не исключил, что такую возможность будут предоставлять детям, которые родились с 2019 года. Он добавил, что программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений. Их будут пополнять ежемесячно, а использовать деньги можно будет по достижении совершеннолетия.
По словам нардепа, в Украине рождается около 300 тысяч детей в год.
Как будут начислять деньги
Гетманцев предположил, что деньги начислять могут не только от ренты, но и других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Однако пока речь идет только о ренте.
Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Бесспорно, в гривне с учетом инфляции,
– сказал политик.
Сколько ренты нужно
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что на этот проект может уйти вся рента. Он добавил, что общая сумма ренты составляет 41,5 миллиарда. В 2022 году хотят увеличить до 77 миллиардов.
Рента за пользование недрами общегосударственного значения составляет 35,2 миллиарда. На железную руду приходится 3,5 миллиарда.
"Сейчас в Украине 7,5 миллиона детей до 14 лет…такое, не разгонишься на менее чем 5 миллиардов", – отмечает Железняк.
Что известно об экономическом паспорте
- Зеленский 10 декабря планирует внести в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.
- Плата за использование недр будет накапливаться на персональных счетах детей украинцев. Когда они будут достигать 18-летия, смогут использовать деньги.
- Также президент поприветствовал принятие налогового закона №5600. Он увеличивает ренту.