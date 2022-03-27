Порты заблокированы: трейдеры осуществили первые поставки украинской кукурузы в Европу

Украинские трейдеры осуществили первые поставки кукрудзы в Европу по сухопутной границе. До начала войны экспорт производили через морские порты, однако сейчас они заблокированы.

Для вывоза кукурузы в Европу использовали железную дорогу. Об этом заявила консультационная служба сельского хозяйства АПК-Информ.

Заметьте На запад Украины эвакуировали почти 90 предприятий

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна, в частности, кукурузы. Для экспорта всегда использовали порты Черного моря, однако из-за войны те фактически заблокированы. Ежемесячный экспорт зерна из Украины составляет более 5 миллионов тонн.

В нашей стране до сих пор есть значительные запасы зерна, которые можно экспортировать заграницу, поэтому теперь используют железную дорогу.

Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины,

– заявили в АПК-Информ.

На поездах Украина может транспортировать до 600 тысяч тонн зерна ежемесячно. Сейчас цена на кукурузу в Польше и странах Балтии колеблется в пределах 250 – 265 долларов за тонну, в Словакии – 275 долларов.