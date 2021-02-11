Портфель иностранных инвесторов в украинские облигации увеличился на 33%, или на сумму в 25,2 миллиарда гривен от 3 декабря 2020 года.

По состоянию на 11 февраля 2021 года портфель инвесторов в государственных облигациях составляет 100,5 миллиардов гривен, согласно данным Национального банка Украины.

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Причина роста облигаций

От 9 февраля 2021 года:

11,15% составила доходность по годовым бумагам

9,98% составила доходность по шести месячным бумагам

Очевидно, что спрос на украинские облигации провоцирует высокая доходность, по которой Минфин привлекает средства в государственный бюджет.

Кто покупает государственніе облигации

Нерезиденты. Нерезиденты не только скупают долговые обязательства украинского правительства, но и тем самым укрепляют гривну, завозя в страну иностранную валюту для покупки государственных облигаций.

Согласно с данными Национального банка Украины украинская гривна укрепилась на 2,56%, а это до отметки 27,76 гривны за доллар США.

Банки, их портфели выросли на 62,7 миллиарда гривен.

Юридические лица, чьи портфели выросли на 27,6 миллиарда гривен.

Физические лица, увеличили в последнее время объем собственных инвестиций в облигации на 4,1 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что вместе с тем, в настоящее время портфель Национального банка Украины наоборот уменьшился на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Что такое государственніе облигации Государственные облигации или ОВГЗ — это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Согласно с которыми государство обязуется выплачивать их покупателю проценты на сумму вклада. Облигации внутреннего государственного займа являются долговыми ценными бумагами, которые продаются Правительством первичным дилерам и их клиентам на первичном рынке для финансирования потребностей государственного бюджета. На сегодня НБУ является депозитарием для ОВГЗ, то есть учреждением, ведущей централизованный учет ОВГЗ в бездокументарной форме.