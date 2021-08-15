Повышение акциза на IQOS В январе прошлого года был принят закон №4278 , согласно которому акцизы на IQOS увеличивался на 320%. Гетманцев отметил, что это было сделано для того, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами". Читайте также Зеленский подписал законы об отмене НДС на ввоз электромобилей

Потребление IQOS увеличивалось, а акциз был в 3,2 раза меньше. Почему? Табачное лобби было очень сильное. Оно утверждало нас, что такими действиями мы не увеличим поступления в бюджет,

– рассказал Гетманцев.

Бизнес хотел уменьшить акциз

Политик отметил, что бизнес призвал уменьшить процент на который планировали поднимать акциз. Он лоббировал его поднятия на 250%, а не на 320%, как предусматривал законопроект, а разницу хотел рассрочить по 30% ежегодно.

Лобби гарантировало, что в этом случае никакой тени и контрабанды не будет. Переговоры продолжались, даже когда закон вступил в силу. Они вылились в "правку Арахамии". В конце марта мы ее на Комитете поддержали,

– поделился Гетманцев.

Привлечение в бюджет

За I квартал 2021 года (январь – март) в бюджет привлекли дополнительных 2,6 миллиарда гривен от IQOS.

– За первое полугодие 2021 года – 5,2 миллиарда гривен.

Это огромные деньги. Поэтому я заявил в публичной плоскости, что потребности в этой поправке нет. Мы рискнули и приняли правильное решение. Тень ушла, а судьба IQOS в общем нашем рынке табака начала увеличиваться,

– подчеркнул Гетманцев.

Также политик добавил, что сейчас есть договоренность с Арахамией о том, что поправки №55 к законопроекту №4278 , которая снижает на 30% акциз на сигареты для IQOS и glo, не будет в законе.

О "подарке" от МВФ, борьбу с олигархами, протесты ФЛП, судебную реформу, дорогой сахар в Европе – читайте уже скоро в интервью с Данилом Гетманцевым.