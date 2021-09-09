Поможет стать независимее от России: Польша хочет добывать газ в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече со своим польским коллегой Матеушем Моравецким обсудил газовый вопрос. Глава правительства Польши считает, что добыча из собственных надер усилит энергетическую независимость Украины.

Моравецкий предложил Шмыгалю помощь польских компаний для того, чтобы начать добычу топлива на Западной Украине.

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Украина может усилить энергетическую безопасность

Добыча собственного газа, по мнению Моравецкого, будет способствовать усилению энергетической независимости и безопасности Украины. Польская компания PGNiG готова к партнерству с украинскими компаниями для начала работы.

Энергетическая независимость является одним из аспектов в борьбе с Россией. Поэтому Матеуш Моравецкий отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает Кремль за агрессию и поздравляет нас с успешным проведением Крымской платформы 23 августа.

Также Моравецкий заявил, что Польша может стать газовым хабом, поскольку Европейский суд запретил "Газпрому" монополизировать газопровод OPAL, который соединяет "Северный поток-2" с другими газопроводами.

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