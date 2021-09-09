Моравецкий предложил Шмыгалю помощь польских компаний для того, чтобы начать добычу топлива на Западной Украине.

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Украина может усилить энергетическую безопасность

Добыча собственного газа, по мнению Моравецкого, будет способствовать усилению энергетической независимости и безопасности Украины. Польская компания PGNiG готова к партнерству с украинскими компаниями для начала работы.

Энергетическая независимость является одним из аспектов в борьбе с Россией. Поэтому Матеуш Моравецкий отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает Кремль за агрессию и поздравляет нас с успешным проведением Крымской платформы 23 августа.

Также Моравецкий заявил, что Польша может стать газовым хабом, поскольку Европейский суд запретил "Газпрому" монополизировать газопровод OPAL, который соединяет "Северный поток-2" с другими газопроводами.

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