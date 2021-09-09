Моравецкий предложил Шмыгалю помощь польских компаний для того, чтобы начать добычу топлива на Западной Украине.
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Украина может усилить энергетическую безопасность
Добыча собственного газа, по мнению Моравецкого, будет способствовать усилению энергетической независимости и безопасности Украины. Польская компания PGNiG готова к партнерству с украинскими компаниями для начала работы.
Энергетическая независимость является одним из аспектов в борьбе с Россией. Поэтому Матеуш Моравецкий отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает Кремль за агрессию и поздравляет нас с успешным проведением Крымской платформы 23 августа.
Также Моравецкий заявил, что Польша может стать газовым хабом, поскольку Европейский суд запретил "Газпрому" монополизировать газопровод OPAL, который соединяет "Северный поток-2" с другими газопроводами.
Последние новости с газового рынка
- "Газпром" фактически завершил строительство "Северного потока-2" – газопровода, который будет соединять Россию и Германию в обход Украины.
- В Кремле успели похвастаться, что их газопровод заработает уже через несколько дней. По данным СМИ, это произойдет 1 октября 2021 года.
- Цена на газ 9 сентября 2021 года установила абсолютный рекорд – 700 долларов за тысячу кубометров. Такие показатели связывают со спекуляциями России.