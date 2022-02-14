Помощь США Украине может быть в виде кредитных гарантий на миллиард долларов – СМИ

США продолжают помогать Украине как финансово, так и снабжением оружия. Появилась информация, что нашему государству будет предложена кредитная гарантия на сумму 1 миллиард долларов.

СМИ также объяснили детали такой инициативы. В частности Украина сможет разместить суверенные долговые обязательства под гарантии американского правительства.

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Какую пользу получит государство

Благодаря такой возможной экономической помощи от США у Украины будет шанс привлечь средства под меньший процент.

Также сообщают, что в Палате представителей США состоялось очередное собрание относительно ситуации в Украине. В это время соответствующее заявление прозвучало от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как мир финансово помогает Украине

Из-за российской угрозы Запад принялся направлять в Украину финансовую помощь разными путями и для разных целей. В частности, США серьезно изучали дополнительные возможности для поддержки экономики Украины.

Также Франция пообещала выделить Украине 1,2 миллиарда евро кредита. Эти деньги необходимы для стабилизации нашей экономики. Об этом стало известно после недавнего визита президента Эммануэля Макрона.

Присоединилась и Германия, канцлер которой Олаф Шольц встретился с Владимиром Зеленским в Киеве 14 февраля. Германия предоставит Украине финансовую поддержку на фоне угрозы нового российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро новых кредитов.

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