СМИ также объяснили детали такой инициативы. В частности Украина сможет разместить суверенные долговые обязательства под гарантии американского правительства.
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Какую пользу получит государство
Благодаря такой возможной экономической помощи от США у Украины будет шанс привлечь средства под меньший процент.
Также сообщают, что в Палате представителей США состоялось очередное собрание относительно ситуации в Украине. В это время соответствующее заявление прозвучало от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Как мир финансово помогает Украине
- Из-за российской угрозы Запад принялся направлять в Украину финансовую помощь разными путями и для разных целей. В частности, США серьезно изучали дополнительные возможности для поддержки экономики Украины.
- Также Франция пообещала выделить Украине 1,2 миллиарда евро кредита. Эти деньги необходимы для стабилизации нашей экономики. Об этом стало известно после недавнего визита президента Эммануэля Макрона.
- Присоединилась и Германия, канцлер которой Олаф Шольц встретился с Владимиром Зеленским в Киеве 14 февраля. Германия предоставит Украине финансовую поддержку на фоне угрозы нового российского вторжения. Речь идет о 150 миллионах евро новых кредитов.
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