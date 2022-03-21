Либерализация бизнеса: как государство собирается помогать предпринимателям во время войны

В результате агрессии России в первые дни войны произошла фактическая остановка экономики Украины. Чтобы бизнес выжил в этих условиях, правительство предложило беспрецедентную программу либерализации экономики.

Льготы и послабления для украинского бизнеса

Горючее

Из-за потери традиционных поставщиков из Беларуси, России и Литвы бизнесу нужно переориентироваться на импорт из Европы. Цены там выше, поэтому для их стабилизации правительство предложило снизить налоги на топливо.

Кстати Украинская экономика уже выдержала первый удар войны

В частности, акциз отменен, НДС уменьшен с 20% до 7%, введена новая ценовая формула. В результате цены снижены на 5 – 10 гривен и теперь за литр жидкого топлива на АЗС просят 32 – 34 гривны.

Импортная пошлина

Правительство освобождает все товары от ввозной пошлины и оставляет лишь уплату НДС 20%. Также отменяются все бумажные документы. Для ввоза товаров нужно задекларировать ГТД и предъявить ее в пункте пропуска. Товар должен проходить без какого-либо таможенного оформления.

Упрощенное налогообложение малого и среднего бизнеса

Компании, которые имеют оборот до 10 миллиардов гривен в год, могут пользоваться упрощенной системой налогообложения. С 1 апреля они будут платить 2% от оборота. Сохранение упрощенной системы учета и налогообложения для ФЛП и увеличение оборотов для них.

ФЛП

Сохранение упрощенной системы учета и налогообложения для ФЛП и увеличение оборотов для них. Уплата единого налога для 1 – 2 групп добровольная. ЕСВ за мобилизованных работников платить не надо.

Товары для ВСУ и теробороны не облагаются НДС.

Отмена проверок

Перевод разрешительной системы в онлайн. Около 95% всех разрешений и лицензий, в которых нуждался и должен был оформлять бизнес, сейчас можно оформить в электронном виде, просто заполнив декларацию.

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Финансирование бизнеса

Уточнена программа "5-7-9", которая будет предусматривать кредитование и рефинансирование бизнеса в размере до 60 миллионов гривен под 0% годовых, пока действует военное положение.

Программа компенсации для работодателей, создающих новые места

Она касается тех работодателей, которые не только сохраняют, а создают дополнительные рабочие места. В частности, за трудоустройство переселенцев правительство будет выплачивать предпринимателям по 6 500 гривен за каждого, кого взяли на работу. Эти средства можно будет направлять на выплату заработной платы переселенцам.

Также существует отдельная программа помощи для переселенцев. Новые налоговые льготы будут приниматься еженедельно.

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