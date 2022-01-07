Пособие по безработице

Размер пособия по безработице привязан к уровню прожиточного минимума, который вырастет с 1 июля до 2 508 гривен и с 1 декабря – до 2 589 гривен, согласно бюджету-2022. Соответственно, повышение тоже состоится дважды, однако размер денежной помощи будет зависеть также от страхового стажа.

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Как рассчитывается размер помощи

Украинцам, которые в течение 12 месяцев до увольнения отработали не менее 6 месяцев, размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

свыше 10 лет – 70%.

Пособие по безработице в 2022 году / Инфографика 24 канала

Но если украинец в течение последних 12 месяцев работал меньше 6 месяцев, то ему выплачивают минимальную помощь по безработице.

Что такое страховой стаж Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель ежегодно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.

Минимальный размер выплат по безработице

Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он в 2022 году может составлять 650, или 1,8 тысячи гривен , согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" .

650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.

1,8 тысячи гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.

Максимальный размер выплат по безработице

Максимальный размер выплат по безработице наоборот привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

С 1 декабря 2021 года – 9 924 гривны

С 1 июля – 10 400 гривен.

С 1 декабря – 10 736 гривен.

Кто имеет право на выплаты по безработице

На пособие по безработице в Украине имеют право лица в возрасте от 16 до 70 лет , которые могут работать, однако из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источников существования.