Пособие по безработице
Размер пособия по безработице привязан к уровню прожиточного минимума, который вырастет с 1 июля до 2 508 гривен и с 1 декабря – до 2 589 гривен, согласно бюджету-2022. Соответственно, повышение тоже состоится дважды, однако размер денежной помощи будет зависеть также от страхового стажа.
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Как рассчитывается размер помощи
Украинцам, которые в течение 12 месяцев до увольнения отработали не менее 6 месяцев, размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:
- страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
- от 2 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 10 лет – 60%;
- свыше 10 лет – 70%.
Пособие по безработице в 2022 году / Инфографика 24 канала
Но если украинец в течение последних 12 месяцев работал меньше 6 месяцев, то ему выплачивают минимальную помощь по безработице.
Минимальный размер выплат по безработице
Минимальный размер выплат по безработице для украинцев не прикреплен к прожиточному минимуму, поскольку это фиксированная правительством сумма. Он в 2022 году может составлять 650, или 1,8 тысячи гривен, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".
- 650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.
- 1,8 тысячи гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.
Максимальный размер выплат по безработице
Максимальный размер выплат по безработице наоборот привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
- С 1 декабря 2021 года – 9 924 гривны
- С 1 июля – 10 400 гривен.
- С 1 декабря – 10 736 гривен.
На пособие по безработице в Украине имеют право лица в возрасте от 16 до 70 лет, которые могут работать, однако из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источников существования.