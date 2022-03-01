Приобщиться к помощи может каждый и финансово, пребывая даже в укрытии. В Госспецсвязи собрали несколько способов, как отправить деньги на нужды Вооруженных сил Украины.
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Дия
В приложении "Дия", кликнув на главном экране Помочь армии. Таким способом уже собрано более 55 миллионов гривен (на 18:30 1 марта).
Портмоне
Ковидную тысячу можно перевести на счет армии по ссылке. По состоянию на 28 февраля уже удалось собрать более 1,5 миллиарда гривен со счетов "єПідтримка".
Банки
- Спецсчет Нацбанка – UA84300001000000047330992708
- Monobank: в приложении нажмите Другие платежи — Благотворительность — Поддержка армии или фонда "Вернись живым"
- ️Приват24 со счета Бонус+
- ️Альфа-Банк – в приложении Sense выбираете Переводы/Платежи — Помощь ВСУ
Криптокошельки
- ️BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
- ️ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
- ️TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
- ️DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
- ️SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
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