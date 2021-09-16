Полудекоммунизированная экономика, – Фурса объяснил бедность украинцев
Источник:24 канал
Показатели госбюджета ежегодно растут. Это сочетается с тем, что Украина – одна из беднейших стран Европы, но украинцы в то же время сейчас живут лучше всего за всю историю.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что это стандартный процесс, ведь бюджеты растут ежегодно именно из-за инфляции.
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В Украине не сделали важные экономические изменения
Инвестиционный банкир считает, что причина бедности украинцев заключается в том, что в начале 1990-х годов Украина не сделала структурные реформы. Хотя поляки, словаки, венгры и чехи в то время осуществили изменения.
Наши соседи развиваются гораздо лучше, чем мы. Мы остаемся с полудекоммунизированой экономикой. Это приносит нам бедность,
– подчеркнул Фурса.
Эксперт: экономика оживляется
По мнению инвестиционного банкира, любая страна мира ежегодно одалживает финансы. Это абсолютно нормально.
"Коронакризис может что-то "подточить", но в этом году мировая экономика оживленно восстанавливается. Столько денег, сколько сейчас есть в мировой экономике не было никогда", – пояснил Фурса. Он отметил, что настолько дешевыми финансы никогда не были, ведь денег очень много.
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Правильный дефицит бюджета
Фурса сообщил, что в Украине в 2020 году уменьшили дефицит бюджета до 3,5%. Это разница между доходами и расходами, которая определяет насколько сильно наращенные долги. В 2021 году специалисты прогнозировали примерно 5%, а в 2020 году – почти 7%.Справка. Дефицит бюджета – это сумма превышения расходов бюджета над его доходами. Бюджетный дефицит является одной из основных причин инфляции из-за экономической нестабильности.
Украина, считает инвестиционный банкир, возвращается к правильным цифрам дефицита бюджета. Речь идет о нормальном уровне заимствований для того, чтобы отечественный долг не рос.
Дефицит бюджета является ключевым показателем в бюджете. На него стоит ориентироваться, потому что все остальные показатели – это большие цифры, которые нам ничего не говорят,
– рассказал эксперт.
По словам Фурсы, дефицит бюджета показывает, как страна живет по средствам. Речь идет о том, не много ли тратит государство.