Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что это стандартный процесс, ведь бюджеты растут ежегодно именно из-за инфляции.

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В Украине не сделали важные экономические изменения

Инвестиционный банкир считает, что причина бедности украинцев заключается в том, что в начале 1990-х годов Украина не сделала структурные реформы. Хотя поляки, словаки, венгры и чехи в то время осуществили изменения.

Наши соседи развиваются гораздо лучше, чем мы. Мы остаемся с полудекоммунизированой экономикой. Это приносит нам бедность,

– подчеркнул Фурса.

Эксперт: экономика оживляется

По мнению инвестиционного банкира, любая страна мира ежегодно одалживает финансы. Это абсолютно нормально.

"Коронакризис может что-то "подточить", но в этом году мировая экономика оживленно восстанавливается. Столько денег, сколько сейчас есть в мировой экономике не было никогда", – пояснил Фурса. Он отметил, что настолько дешевыми финансы никогда не были, ведь денег очень много.

Экономический эксперт о Госбюджете-2022: смотрите видео

Правильный дефицит бюджета

Фурса сообщил, что в Украине в 2020 году уменьшили дефицит бюджета до 3,5%. Это разница между доходами и расходами, которая определяет насколько сильно наращенные долги. В 2021 году специалисты прогнозировали примерно 5%, а в 2020 году – почти 7%.

Справка. Дефицит бюджета – это сумма превышения расходов бюджета над его доходами. Бюджетный дефицит является одной из основных причин инфляции из-за экономической нестабильности.

Украина, считает инвестиционный банкир, возвращается к правильным цифрам дефицита бюджета. Речь идет о нормальном уровне заимствований для того, чтобы отечественный долг не рос.

Дефицит бюджета является ключевым показателем в бюджете. На него стоит ориентироваться, потому что все остальные показатели – это большие цифры, которые нам ничего не говорят,

– рассказал эксперт.

По словам Фурсы, дефицит бюджета показывает, как страна живет по средствам. Речь идет о том, не много ли тратит государство.

Главные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала