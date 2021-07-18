В Украине ждут на транш МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился в США с представителями Международного валютного фонда. Марченко подчеркнул, что Украина и МВФ сошлись по некоторым ключевым вопросам сотрудничества. Речь идет об антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросах независимости НАБУ.

Актуально Западные партнеры ждут, когда Витренко уволят, – Фурса о сотрудничестве с МВФ

Поэтому правительство надеется до конца 2021 года получить транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов. А подписание предварительного соглашения между МВФ и Минфином ожидают в конце июля или в начале августа 2021 года.

Есть очень большая вероятность, что будет подписано рабочее соглашение с МВФ. Это разблокирует наше финансирование минимум по первому траншу на 700 миллионов долларов,

– заявил советник Президента Олег Устенко.

Получит ли Украина транш

Несмотря на заявление министра о прогрессе в переговорах, в МВФ еще не готовы предоставить второй транш.

Мы приветствуем недавнее принятие законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но нужен дальнейший прогресс в нескольких других областях,

– сказал Джерри Райс на пресс-брифинге МВФ.



МВФ все еще не готов предоставить Украине транш / Фото пресс-служба МВФ

Все потому, что Украина, несмотря прогресс, до сих пор не выполнила всех требований, в частности:

Требование 1: Восстановление работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Законопроект приняли только в первом чтении и ко второму он может изменится.

Похоже, что в этом году мы вряд ли получим транш от МВФ. Летом НАБУ не проголосует, а когда затягивают до осени – начнутся вопросы бюджета,

– отметил финансист Сергей Фурса в эфире 24 канала.

Требование 2: Восстановление полноценной работы Нацагентства по противодействию коррупции. Речь идет о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. И хотя законопроект приняли 3 июня, Офис Президента сообщил, что закон может ветировать Владимир Зеленский из-за лазеек. В частности, из-за того, что декларанты смогут скрывать свое имущество, записывая на родственников.

Требование 3: согласование вопроса по Высшему совету правосудия, поскольку МВФ настаивает, чтобы решающий голос в нем имели "международные эксперты".

Кроме того, по словам Фурсы, остаются проблемы вокруг реформы корпоративного управления и "Нафтогаза". Банкир отметил, что хотя публично на этом не акцентируют, но именно это имеют в виду, когда говорят об энергетике.

Я думаю, что наши западные партнеры ждут, когда предписание НАПК выполнят и господина Витренко уволят,

– отметил Фурса.

Июньское увольнение членов Совета Нацбанка тоже не усилило позицию Украины в переговорах с МВФ.

Без денег никак

Долги

Украине нужны заимствования из-за пиковых выплат долгов, которые приходятся на сентябрь.

Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно,

– сказал министр Марченко.



Марченко встретился с представителями МВФ в США / Фото пресс-службы форума Украина 30

По последним данным Минфина, в 2021 году Украина должна погасить и уплатить проценты по государственному долгу на сумму 602,5 миллиарда гривен. Из них 104,9 миллиарда нужно выплатить в сентябре этого года.

Доверие инвесторов

Кроме того, Украине необходимо продолжение сотрудничества с МВФ в рамках соглашения stand-by для доверия иностранных инвесторов. Чем доверие больше – тем дешевле и масштабнее заимствования Украины. К тому же и такие организации как ЕС и Всемирный банк учитывают сотрудничество страны с МВФ, прежде чем предоставить кредит.

Однако представители украинской власти убеждены, что Украина может обойтись без МВФ. Глава Минэкономики отметил, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года. Владимир Зеленский тоже заявил, что в случае отсутствия транша он не видит глобальной проблемы.

Деньги будут, но не те

МВФ хочет выделить странам для восстановления после COVID-19 более 600 миллиардов долларов уже к концу августа. Украина также попала в список. Размер такой помощи зависит от квоты, которую платит страна-участница. По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, это около 2,7 миллиарда долларов для Украины.

Примерно в августе – сентябре мы получим от МВФ просто так 2,8 миллиарда долларов. Эта сумма решает все проблемы, которые мог бы иметь бюджет этого года,

– отметил Сергей Фурса.

К слову, Украина может получить 600 миллионов евро от Евросоюза, если выполнит шаги по: укреплению верховенства закона;

реформированию судебной системы.

Поэтому этих денег будет достаточно, чтобы Украина расплатилась со своими долгами. Но из-за этого не стоит отказываться от программы с МВФ и не пытаться ее восстановить, ведь сотрудничество с МВФ – это доверие внешнего мира, которое трудно восстановить.

Обратите внимание Выходим на траекторию экономического роста, – Устенко о сотрудничестве с МВФ

Программа stand-by в Украине: коротко