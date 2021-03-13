Получит ли Украина кредит МВФ в 2021 году: что прогнозирует агентство S&P
Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Украина получит в 2021 году один транш от Международного валютного фонда на сумму 0,7 миллиарда долларов. Однако для этого Верховная Рада должна принять определенные решения.
Источник:S&P Global
Этот кредит позволит получить дополнительные льготные займы Всемирного банка и ЕС на сумму примерно в 1,5 миллиарда долларов.
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Получит ли Украина кредит МВФ
Наши прогнозы учитывают еще один транш МВФ в 2021 году в размере 0,7 миллиарда долларов,
– отметили в агентстве.
Согласно прогнозу S&P, Верховная Рада закроет пробелы в антикоррупционных законах в течение года.
В сообщении также говорится о том, что программа на 5 миллиардов долларов, согласованная с МВФ в 2020 году, заблокирована из-за решений Конституционного Суда Украины, которые откатили ранее проведенные антикоррупционные реформы.
Украинская власть должна решить такие вопросы
- восстановление уголовной ответственности за фальсифицированные е-декларации;
- внесение поправок в закон о НАБУ для предотвращения увольнения его главы;
- реформа судебной системы.
Агентство также рассматривает санкции США в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное возобновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского.
МВФ и Украина: последние новости
- По данным Bank of America Global Research, пересмотр программы для Украины могут отсрочить на июль – сентябрь или октябрь – декабрь 2021 года.
- В то же время советник Офиса Президента Олег Устенко убежден, что вопрос Украины вынесут на заседание Совета директоров МВФ уже весной.
- А в МВФ заявили, что для продолжения сотрудничества украинская сторона должна предоставить предложения по некоторым вопросам.
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