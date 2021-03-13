Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Украина получит в 2021 году один транш от Международного валютного фонда на сумму 0,7 миллиарда долларов. Однако для этого Верховная Рада должна принять определенные решения.

Этот кредит позволит получить дополнительные льготные займы Всемирного банка и ЕС на сумму примерно в 1,5 миллиарда долларов.

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Получит ли Украина кредит МВФ

Наши прогнозы учитывают еще один транш МВФ в 2021 году в размере 0,7 миллиарда долларов,

– отметили в агентстве.

Согласно прогнозу S&P, Верховная Рада закроет пробелы в антикоррупционных законах в течение года.

В сообщении также говорится о том, что программа на 5 миллиардов долларов, согласованная с МВФ в 2020 году, заблокирована из-за решений Конституционного Суда Украины, которые откатили ранее проведенные антикоррупционные реформы.

Украинская власть должна решить такие вопросы

восстановление уголовной ответственности за фальсифицированные е-декларации;

внесение поправок в закон о НАБУ для предотвращения увольнения его главы;

реформа судебной системы.

Агентство также рассматривает санкции США в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное возобновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского.

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