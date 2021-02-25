Разумное кредитования открывает множество возможностей. Как взять кредит быстро и на выгодных условиях, читайте в материале Экономики 24.

Зачем украинцем кредит

У 2020 году объем кредитования населения в Украине выросли на 5,5%, по данным Нацбанка. Этого следовало было ожидать, ведь из-за карантина украинцы потеряли часть доходов.

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Но кредит – это средства не только на базовые потребности, но и на осуществление масштабных планов. Благодаря кредиту можно здесь и сейчас получить деньги на обустройство квартиры, покупку желаемого автомобиля или, может, даже на открытие собственного дела, прибыль от которого вскоре покроет проценты по кредиту.

К кредитованию часто прибегают частные лица и компании в развитых странах, например в США, Японии, Швейцарии. Реже – в бедных Южном Судане, Афганистане и Йемене. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка (подробнее – на интерактивной карте).

Есть цель – возьмите кредит

Украинцы, которым исполнился 21 год, могут получить кредит до 500 000 гривен в Идея Банк сроком от 12 до 60 месяцев быстро и легко. О преимуществах такого кредита – от удобной формы платежей в индивидуальной скидки на проценты – 24 каналу рассказал директор Департамента розничных продаж Александр Тимофеев.

Преимущества кредита "Единый"

Быстрый. Предварительное решение о выдаче кредита банк принимает за 30 минут. Достаточно подать онлайн-заявку.

Удобный. Вы сами выбираете дату ежемесячного платежа. Форма погашения – аннуитет. Вам не придется думать, сколько нужно заплатить в этом месяце: суммы платежей будут одинаковые в течение всего кредитного срока. Внесение платежей с помощью онлайн-банкинга – без комиссий.

Честный. Деньги появились быстрее, чем ожидали? Без проблем. Идея Банк предусмотрел возможность досрочного погашения кредита – без комиссий и дополнительных затрат.

Выгоден. Получить кредит на сумму более 200 000 гривен можно без оформления страхования. К тому же если вы берете заем с конкретной целью, то получите скидку в 10% от годовой процентной ставки. В таком случае сумма кредита должна быть в пределах 75 – 200 тысяч гривен.

Цель кредита для предоставления скидки:

строительные материалы,

окна,

двери,

сантехника,

электричество и отопление,

бытовая техника,

мебель,

автомобиль.

Обратите внимание: реальная годовая процентная ставка по кредиту "Единый" – от 59,4 до 134,1%. Чем больше сумма кредита, тем меньше процентная ставка. К тому же не забывайте о скидке.



Александр Тимофеев, директор Департамента розничных продаж / Идея Банк

Как получить кредит "Единый"

Для получения кредита вам нужны только паспорт и идентификационный код. Если же сумма кредита превышает 50 000 гривен, тогда понадобится еще и справка о доходах.

Кредитную заявку можно оформить как онлайн, так и в удобном отделении Идея Банка.

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