Есть цель, нет денег: как получить кредит на авто, мебель или Smart TV
Разумное кредитования открывает множество возможностей. Как взять кредит быстро и на выгодных условиях, читайте в материале Экономики 24.
Источник:24 канал
Зачем украинцем кредит
У 2020 году объем кредитования населения в Украине выросли на 5,5%, по данным Нацбанка. Этого следовало было ожидать, ведь из-за карантина украинцы потеряли часть доходов.
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Но кредит – это средства не только на базовые потребности, но и на осуществление масштабных планов. Благодаря кредиту можно здесь и сейчас получить деньги на обустройство квартиры, покупку желаемого автомобиля или, может, даже на открытие собственного дела, прибыль от которого вскоре покроет проценты по кредиту.
К кредитованию часто прибегают частные лица и компании в развитых странах, например в США, Японии, Швейцарии. Реже – в бедных Южном Судане, Афганистане и Йемене. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка (подробнее – на интерактивной карте).
Есть цель – возьмите кредит
Украинцы, которым исполнился 21 год, могут получить кредит до 500 000 гривен в Идея Банк сроком от 12 до 60 месяцев быстро и легко. О преимуществах такого кредита – от удобной формы платежей в индивидуальной скидки на проценты – 24 каналу рассказал директор Департамента розничных продаж Александр Тимофеев.
Преимущества кредита "Единый"
- Быстрый. Предварительное решение о выдаче кредита банк принимает за 30 минут. Достаточно подать онлайн-заявку.
- Удобный. Вы сами выбираете дату ежемесячного платежа. Форма погашения – аннуитет. Вам не придется думать, сколько нужно заплатить в этом месяце: суммы платежей будут одинаковые в течение всего кредитного срока. Внесение платежей с помощью онлайн-банкинга – без комиссий.
- Честный. Деньги появились быстрее, чем ожидали? Без проблем. Идея Банк предусмотрел возможность досрочного погашения кредита – без комиссий и дополнительных затрат.
- Выгоден. Получить кредит на сумму более 200 000 гривен можно без оформления страхования. К тому же если вы берете заем с конкретной целью, то получите скидку в 10% от годовой процентной ставки. В таком случае сумма кредита должна быть в пределах 75 – 200 тысяч гривен.
Цель кредита для предоставления скидки:
- строительные материалы,
- окна,
- двери,
- сантехника,
- электричество и отопление,
- бытовая техника,
- мебель,
- автомобиль.
Александр Тимофеев, директор Департамента розничных продаж / Идея Банк
Как получить кредит "Единый"
Для получения кредита вам нужны только паспорт и идентификационный код. Если же сумма кредита превышает 50 000 гривен, тогда понадобится еще и справка о доходах.
Кредитную заявку можно оформить как онлайн, так и в удобном отделении Идея Банка.
Интересно На что обратить внимание, когда берете кредит
Как оформить кредит онлайн:
- Заполните заявку на кредит на сайте Идея Банка. Для этого укажите ФИО, контакты для связи, ИНН и вид деятельности (работаете, на пенсии, студент и т.д.)
- Ожидайте предыдущего решения от работников банка относительно вашего кредита.
- Найдите на карте ближайшее отделение и посетите его для подписания договора.
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