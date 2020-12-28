Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. А граждане, которым будет сложно оплачивать счета, могут обратиться к госслужбам для оформления субсидий.

Сейчас в Украине 3,1 миллиона домохозяйств получают субсидии. При действующей системе все они никоим образом не почувствуют повышения тарифов, ведь это покроется увеличенным размером субсидии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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В частности, те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммунальные услуги имеют определенные сложности с оплатой, могут обратиться за оформлением.

В ведомстве отметили, что субсидию оформить можно дистанционно через вебсайт. Также заполненные заявление и декларацию можно отправить по почте в орган социальной защиты населения.

В частности, почти 1,8 миллиона семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.

Кто может получить и как ее оформить

Субсидию могут получить украинцы, чьих доходов не хватает, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Для каждой семьи индивидуально рассчитывают обязательный платеж. Если сумма за коммунальные услуги превышает этот платеж, то такая семья имеет право на субсидию.

Перечень документов, необходимых для получения субсидии:

Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме;

Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, по формам, установленным Минсоцполитики.

Подробнее о субсидии в 2021 году – читайте по ссылке.