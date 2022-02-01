Груз со сжиженным природным газом прибудет из США в Польшу уже к концу февраля 2022 года. Его примут в порту имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсце.

Важно Польша и Украина построят совместный газопровод

Украина второй раз получит американский газ

Польская компания уже второй раз заказывает для Украины американский газ. Впервые это произошло в 2019 году.

После того как американский газ прибудет в Польшу, его отправят к польско-украинской границе. Топливо получит американо-украинская компания Energy Resources of Ukraine.

Председатель правления компании PGNiG SA Павел Маевский подчеркнул, что из-за энергетического кризиса в Европе такой шаг является важным.

Это очередная поставка американского сжиженного природного газа в Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, которая является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе,

– заявил Маевский.

В то же время представитель Energy Resources of Ukraine Дейл Перри подчеркнул, что поставки сжиженного газа являются шагом к энергетической независимости. С помощью американского топлива Украина успешно завершит отопительный сезон.

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