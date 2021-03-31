Польская компания PGNiG вместе с "Нафтогазом" будут искать газ в Украине
"Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGN совместно будут искать газ в Западной Украине вблизи границы с Польшей. Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании.
Источник:"Нафтогаз"
Объединив опыт и ресурсы, партнеры надеются реализовать ряд проектов. В частности, работы могут начать на Берестянском участке.
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По результатам совместной работы правительства и Нафтогаза получили стратегические активы, которые дают возможность с уверенностью декларировать наибольший потенциал добычи углеводородов среди стран Европы,
– говорится в сообщении.
Что говорят в "Нафтогазе"
- Международные партнеры помогут в ускоренном темпе раскрыть ресурсный потенциал Украины.
- Компания PGNiG имеет высокие стандарты и качественный опыт. В частности, она осуществила успешное открытие месторождений в Польше – вблизи украинской части Карпат.
- Кроме того, PGNiG демонстрирует удачные примеры развития газодобывающего бизнеса в других странах. Прежде всего речь идет о Норвегии.
- Сотрудничество с польской компанией поможет реализовать стратегическую цель "Нафтогаза" – достижение энергетической независимости Украины уже на протяжении 10 лет.
Позиция PGNiG
- Украина может похвастаться наибольшим ресурсным потенциалом в Европе. Это делает ее привлекательной для компаний вроде PGNiG.
- Польская сторона особенно заинтересована в развитии добычи газа в Западной Украине. Этот регион является очень перспективным.
- Сотрудничество – это не только прекрасная возможность развития для обеих компаний, но и еще один шаг к укреплению энергетической безопасности Восточной Европы.
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