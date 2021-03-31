"Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGN совместно будут искать газ в Западной Украине вблизи границы с Польшей. Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании.

Объединив опыт и ресурсы, партнеры надеются реализовать ряд проектов. В частности, работы могут начать на Берестянском участке. Актуально Ситуация с недрами не изменилась, – юрист назвала проблемы украинского рынка нефти и газа По результатам совместной работы правительства и Нафтогаза получили стратегические активы, которые дают возможность с уверенностью декларировать наибольший потенциал добычи углеводородов среди стран Европы,

– говорится в сообщении. Что говорят в "Нафтогазе" Международные партнеры помогут в ускоренном темпе раскрыть ресурсный потенциал Украины.

Компания PGNiG имеет высокие стандарты и качественный опыт. В частности, она осуществила успешное открытие месторождений в Польше – вблизи украинской части Карпат.

Кроме того, PGNiG демонстрирует удачные примеры развития газодобывающего бизнеса в других странах. Прежде всего речь идет о Норвегии.

Сотрудничество с польской компанией поможет реализовать стратегическую цель "Нафтогаза" – достижение энергетической независимости Украины уже на протяжении 10 лет. Позиция PGNiG Украина может похвастаться наибольшим ресурсным потенциалом в Европе. Это делает ее привлекательной для компаний вроде PGNiG.

Польская сторона особенно заинтересована в развитии добычи газа в Западной Украине. Этот регион является очень перспективным.

Сотрудничество – это не только прекрасная возможность развития для обеих компаний, но и еще один шаг к укреплению энергетической безопасности Восточной Европы. Заметьте! "Нафтогаз" планирует привлечь израильскую компанию для геологической разведки в Черном море. Речь идет о фирме Naphtha Israel Petroleum. Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании.