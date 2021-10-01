На Польшу, Словакию и Румынию: Украина через Венгрию переориентирует реверс газа

Из-за газовой сдели Венгрии и России, Украине приходится переориентировать реверс газа на польский, словацкий и румынский рынки. Такое решение пришлось принимать даже несмотря на то, что венгерское направление было одним из самых перспективных для нашей страны.

Осуществлять реверсные поставки невозможно, когда отсутствует транзит. Об этом рассказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире одного из телеканалов.

Обратите внимание Ситуация опасна для Украины, – экономист о начале поставок газа Венгрии из России

Реверс невозможен

Украина не покупает газ в России, а взамен перекупает его у стран, которые получают голубое топливо путем транзита через Украину. Однако физический транзит является несколько более затратным процессом, чем виртуальный – когда Украина сразу отбирает условленное количество газа во время транзита через свою территорию.

Стратегическим партнером в этом была именно Венгрия. Однако отсутствие транзита через Украину заставляет переориентироваться. Теперь Оператор ГТС планирует договариваться со Словакией, Польшей и Румынией.

Газовое соглашение России и Венгрии

Венгрия подписала соглашение с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

В МИД Украины назвали политическим и экономически необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремлю.

В Будапеште раскритиковали заявления с украинской стороны. Тамошний глава МИД обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

1 октября Россия запустила транзит газа в Венгрию в обход Украины через газопровод "Турецкий поток"