Осуществлять реверсные поставки невозможно, когда отсутствует транзит. Об этом рассказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире одного из телеканалов.
Обратите внимание Ситуация опасна для Украины, – экономист о начале поставок газа Венгрии из России
Реверс невозможен
Украина не покупает газ в России, а взамен перекупает его у стран, которые получают голубое топливо путем транзита через Украину. Однако физический транзит является несколько более затратным процессом, чем виртуальный – когда Украина сразу отбирает условленное количество газа во время транзита через свою территорию.
Стратегическим партнером в этом была именно Венгрия. Однако отсутствие транзита через Украину заставляет переориентироваться. Теперь Оператор ГТС планирует договариваться со Словакией, Польшей и Румынией.
Газовое соглашение России и Венгрии
- Венгрия подписала соглашение с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.
- В МИД Украины назвали политическим и экономически необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремлю.
- В Будапеште раскритиковали заявления с украинской стороны. Тамошний глава МИД обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.