Осуществлять реверсные поставки невозможно, когда отсутствует транзит. Об этом рассказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире одного из телеканалов.

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Реверс невозможен

Украина не покупает газ в России, а взамен перекупает его у стран, которые получают голубое топливо путем транзита через Украину. Однако физический транзит является несколько более затратным процессом, чем виртуальный – когда Украина сразу отбирает условленное количество газа во время транзита через свою территорию.

Стратегическим партнером в этом была именно Венгрия. Однако отсутствие транзита через Украину заставляет переориентироваться. Теперь Оператор ГТС планирует договариваться со Словакией, Польшей и Румынией.

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Газовое соглашение России и Венгрии