Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на заседании польского Сейма, передает 24 канал.

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Как Польша заменит российский газ

У польской PGNiG был контракт с российским "Газпромом" на 10,2 миллиарда кубометров в год. Такой объем газа покрывал 50% польского спроса или 60% импорта.

Внезапное прекращение поставок не будет иметь серьезных последствий для Польши, поскольку на складах достаточно топлива, чтобы выдержать перебои в поставках. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала поддержать Польшу и Болгарию, которые первыми почувствовали на себе газовый шантаж России.

Газ из Норвегии

В долгосрочной перспективе Польша обезопасила себя от российской энергозависимости еще 6 лет назад, когда начала строить газопровод в Норвегию.

Балтийский газопровод в Норвегию будет построен в ближайшие 3 месяца – вскоре будут завершены процессы, прием и газ,

– заявил премьер Польши.

Интерконнекторы

Кроме того, Польша строила интерконнекторы. Ожидается завершение строительства на словацкой стороне. По словам Моравецкого, это позволит передавать газ в объеме более 5 миллиардов кубометров.

В Польше уже есть интерконнекторы с Германией и Чехией, а через несколько дней откроют интерконнектор с Литвой.

Газовый шантаж России

Напомним, что Россия захотела, чтобы с 1 апреля "недружественные" к ней страны начали платить за газ в рублях. Но ЕС и G7 отказались это делать. Поэтому Россия 26 апреля отключила первые страны из-за этого.

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