Польша и Украина построят общий газопровод

Польша и Украина планируют построить общий газопровод, чтобы увеличить поставки газа между странами. Кроме того, Варшава в очередной раз подчеркнула, что "Северный поток-2" Россия может использовать как оружие.

Обсуждали расширение пропускной способности с запада на восток. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

Кстати, Польша планирует передать Украине свои ПЗРК Grom

Газопровод мог бы передавать большие объемы газа в будущем. Моравецкий упомянул и о "Северном потоке-2". Он отметил, что по этому газопроводу Германия "передает пистолет" в руки Путину.

Разговоры о строительстве газопровода были и раньше

Еще 17 декабря 2014 года операторы газотранспортной системы Украины и Польши подписали соглашение о строительстве магистрального газопровода-интерконнектора между обоими государствами. Стоимость строительства на территории Украины оценивалась в 245 миллионов долларов.

Строить его должны были начать в 2017 году, но в 2020 году Компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что не видит смысла в новом газопроводе. Отмечали, что у Украины уже есть 2 соединения с газотранспортной системой Польши: Дроздовичи и Германовичи.

Однако уже в августе 2021 года гендиректор оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что в Восточной и Центральной Европе планируют создать общий газовый хаб Украины и Польши.

Что известно о визите Моравецкого

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий 1 февраля прибыл с визитом в Киев.

Политик встретился с премьер-министром Денисом Шмигалем, а также должен провести встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Моравецкий заявил, что Варшава планирует передать Киеву боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа. Кроме того, Польша передаст Украине гуманитарную помощь.

Тема – Германия дает оружие в руки Путина, – Моравецкий: