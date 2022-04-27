С 27 апреля Польша перестала каким-либо образом зависеть от России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Сегодня Польша как первая страна ЕС, вынужденная полагаться на российский газ, показывает свой суверенитет. Благодаря нашей предусмотрительности сегодня Польша стала газово независимой от России,

– заявил премьер-министр.

Моравецкий добавил, что в настоящее время склады Польши на 78% заполнены благодаря импорту с севера, юга и запада, а также благодаря собственной добыче. В последствии премьер пообещал заполнять хранилища газа на 100%.

Газовый конфликт

Россия захотела, чтобы страны, которые страна-агрессор считает "недружественными", с 1 апреля платили за газ рублями.

Польша отказалась от расчета в рублях и за это "Газпром" приостановил поставки. Также от газа отрезали Болгарию.

Польша была сильно зависимой от российского газа страной: 50% от всего потребления или 60% от импорта. И это мог быть настоящий удар по экономике Польши, но страна подготовилась.

Через 3 месяца откроют газопровод в Норвегию, который начали строить еще 6 лет назад. Кроме того, в Польше есть интерконнекторы с Германией и Чехией, а через несколько дней откроют интерконнектор с Литвой и ожидают завершения строительства на словацкой стороне.

Более того, Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии, пообещала, что страны, страдающие от российского газового шантажа, не останутся наедине.

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