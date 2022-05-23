Польша разрывает соглашение на поставку российского газа и не будет ждать его завершения

Правительство Польши приняло постановление о прекращении действия соглашения с Россией о строительстве систем газопроводов для транзита газа через территорию Республики Польша и поставки российского газа из России.

Польша отказалась от российского газа

Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Речь идет о соглашении, которое было подписано в Варшаве 25 августа 1993 года. Его неоднократно дополняли, последний протокол о внесении изменений был подписан между представителями Польши и России 29 октября 2010 года.

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Министр пояснила, что соглашение является международным, поэтому соответствующую ноту по этому поводу предоставит МИД Польши. Документ будет направлен в понедельник, 23 мая.

Правительство годами последовательно реализует стратегию диверсификации источников и направлений поставок газа в Польшу, и мы готовимся закрыть контракт с Газпромом в конце 2022 года и не покупать больше газ из России. В 2019 году PGNiG расторгла и не продлевала контракт на поставку газа из России по Ямальскому контракту,

– рассказала министр климата и окружающей среды.

Причины отказа от российского газа

По ее словам, агрессия России против Украины подтвердила правильность действий правительства, хотя в Польше всегда понимали, что Россия не является надежным партнером. К примеру, в 2006, 2009 и 2014 годах возникали неоправданные перебои в поставках.

Также министр отметила, что принятие постановления об отказе от российского газа оправдано после того, как россияне решили перекрыть газовый кран в Польше.

Когда Россия, отключившая нас от поставок, де-факто нарушила положения договора, польское правительство решило, что из-за нарушения ее существенных условий она прекратила свое действие,

– подчеркнула Анна Москва.

Анна Москва добавила, что Ямальский газопровод функционирует в соответствии с европейским законодательством, без сбоев. Поэтому благодаря этому остается возможность перекачивать газ из Германии в Польшу.

Напомним, 26 апреля, "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Польшу с 27 апреля. Российская компания аргументировала свои действия отказом польской стороны в уплате за предоставленный газ в рублях, хотя договор не предусматривал изменения валюты расчетов.

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