Выплаты беженцам в Польше

Шефернакер считает, что многие украинские беженцы в Польше способны адаптироваться. Так что польское правительство хочет стимулировать украинцев искать работу и становиться независимыми. Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что будут исключения.

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Также мы видим, что многие украинские ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты – это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране,

– поделился он.

Напомним! Польша уже выплатила пособие на сумму более 87 миллионов злотых, что эквивалентно более 567,17 миллиона гривен.

Кто может и дальше рассчитывать на выплаты

Выплаты в Польше и дальше будут получать людям с инвалидностью, беременные женщины и многодетные семьи.

Мы выплачиваем огромную социальную помощь — от 300 злотых для каждого до 500 злотых (от 1,9 тысячи до 3,3 тысячи гривен – 24 канал) на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах,

– поделился Шефернакер.

На какую помощь могут рассчитывать переселенцы в Украине

Украинцы, которые являются ВПЛ (внутренне перемещенными лицами), могут рассчитывать кроме выплат от государства еще на помощь шести организаций.

На 2 тысячи от государства могут рассчитывать:

украинцы чье жилье разрушено, или повреждено и не пригодно для проживания,

населения, дом которого находится в зоне боевых действий, с полным перечнем общин и областей можно ознакомиться здесь.

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От каких международных организаций украинец может получить помощь

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины – surl.li/byyrt;

Программы от ЮНИСЕФ "Совместно" – surl.li/byyru;

Агентства ООН по делам беженцев – surl.li/byyrw;

Всемирной продовольственной программы ООН – surl.li/byysw;

Международной организации по миграции (МОМ) – surl.li/byyry;

Норвежского совета по делам беженцев (NRC) – https://www.facebook.com/ru.nrc.no/posts/1629664447399685.

Отметим, что получить финансовую помощь в размере 2220 грн на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим.

Кто может рассчитывать на помощь от международных организаций / Инфографика Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

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