Польский нефтяной концерн PKN ORLEN подписал новый двухлетний контракт на поставку нефти с российской компанией "Роснефть". Однако он предусматривает закупку на более 30% меньше сырья, чем это было раньше.

Предыдущий контракт Польши с Россией, который действует до 31 января 2021 года, предусматривал ежегодную поставку 5,4–6,6 миллиона тонн нефти на нефтеперерабатывающие заводы польского концерна. В то же время в новом контракте говорится о не более чем 3,6 миллиона сырья в год.

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Глава PKN ORLEN Даниэль Обайтек заявил, что уменьшение количества закупки российской нефти не повлияет на стабильность ее поставок с нефтеперерабатывающих заводов.

Как он отметил, концерн продолжает политику диверсификации поставок энергоносителей с разных направлений.

Обратите внимание! Цена на майский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила отметку в 70 долларов. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену еще в 2019 году.

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Стоит заметить, что PKN ORLEN имеет длительные контракты на поставки нефти еще из Саудовской Аравии и США. Также нефтяной концерн реализует спотовые контракты поставок сырья из Нигерии, Анголы и шельфа Северного моря.

В то же время PKN ORLEN является владельцем нефтеперерабатывающих заводов, которые размещены в Литве, Польше и Чехии.