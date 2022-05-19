Польша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014 – 2020 годах

Россия без предупреждения остановила поставки газа в Польшу, однако должна Варшаве немалую сумму. Польская государственная компания PGNiG подала иск к "Газпрому" за поставки в 2014 – 2020 годах

В польской PGNiG ожидают ответа от "Газпрома"

В пресс-службе государственной компании PGNiG требуют выплаты процентов по 1,5 миллиарда долларов переплаты за поставки в 2014 – 2020 годах.

Кстати Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа уже 20 – 21 мая

Сообщается, что 31 марта PGNiG направила "Газпрому" запрос о нарушении арбитражного разбирательства. Там отметили, что ожидается ответ от "Газпрома".

31 марта 2022 года PGNiG SA направила "Газпрому" запрос о нарушении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG SA за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж,

– говорится в отчете польской госкомпании.

Ранее PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорт", требуя пересмотра цены за газ.

Польша отказалась от российского газа

В апреле Россия без предупреждения остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. В "Газпроме" заявили, что Польша и Болгария остались без газа, потому что отказались платить за него рублями.

После этого в польском правительстве заявили, что в 2022 году Польша полностью откажется от российского газа. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша стала полностью независимой от российского газа.

Стоит добавить, что 17 мая финская государственная компания Gasum решила подать в суд на российский "Газпром экспорт" из-за требования платить за газ в рублях.

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