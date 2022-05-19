В польской PGNiG ждут ответы от "Газпрома"

В пресс-службе государственной компании PGNiG требуют выплаты процентов по 1,5 миллиарда долларов переплаты за поставки в 2014 – 2020 годах.

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Сообщается, что 31 марта PGNiG направила "Газпрому" запрос о нарушении арбитражного разбирательства. Там отметили, что ожидается ответ от "Газпрома".

31 марта 2022 года PGNiG SA направила "Газпрому" запрос о нарушении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG SA за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж,
– говорится в отчете польской госкомпании.

Ранее PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорт", требуя пересмотра цены за газ.

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