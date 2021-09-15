Польша отказывается от газа из России: назвали сроки

Польша намерена стать полностью независимой от поставок российского газа с 2023 года. Газопровод Baltic Pipe введут в эксплуатацию с 1 октября 2022 года.

Поэтому Польша не будет продлевать контракт с "Газпромом". Об этом заявил полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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Польша уменьшает зависимость от угля

Продолжается процесс диверсификации источников энергии. Газификация – это процесс, ограничивающий зависимость страны от угля. По словам Наимского, объем газа, который будет использоваться в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году.

Из России газ не будут импортировать

Польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны. Таким образом будут импортировать достаточный объем газа из других источников, кроме России.

Baltic Pipe – это газопровод, соединяющий норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей. Когда его запустят, мощность транспортировки газа составит 10 миллиардов кубометров в год.

В строительстве газопровода были задержки. Это связано с экологическими вопросами. Чиновник отметил, что их решили датские партнеры. К слову, с помощью Baltic Pipe, Польша будет полностью связана с западноевропейскими рынками. В частности, товарными.

Польша хочет добывать газ в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что добыча из собственных недр усилит энергетическую независимость Украины. Поэтому он предложил украинскому коллеге помощь польских компаний, чтобы начать добычу топлива на Западной Украине.