Польша может помочь Украине восстановить торговый флот

Представители судостроительной отрасли Польши хотят помочь украинским коллегам восстановить торговый флот. В частности для этого планируют создать постоянные польско-украинские рабочие группы.

Как сказал директор судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский, в рамках этих групп стороны обсудили бы строительство кораблей для Украины.

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А также подняли вопросы:

восстановление торгового флота,

сотрудничество проектных бюро двух стран.

Он добавил, что польская сторона готова предложить обучение украинских студентов на корабельном отделении Гданьской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.

Речь идет о том, чтобы будущий торговый флот Украины имел своих капитанов и инженеров, которые обслуживали эти суда,

– объяснил директор судостроительного предприятия Crist.

По его словам, польская сторона готова:

провести аудит украинских судостроительных предприятий,

помочь в восстановлении их технического потенциала,

начать там строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.

Он добавил, что учитывая хорошие отношения президентов Украины и Польши и с их согласия можно было бы предложить сотрудничество американской стороне, которая частично профинансировала бы восстановление украинского торгового флота, в частности в рамках ленд-лиз.

Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.

Блокада Черного моря: главное

В течение трех месяцев, прошедших с начала войны России против Украины, Москва продолжает блокаду черноморских портов Украины, усугубляя международные опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.

Украина – пятый по объему экспортер пшеницы в мире. Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что из-за блокирования украинских портов от голода могут умереть миллионы людей по всему миру.

Пока мировые лидеры пытаются найти решение проблемы, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать военно-морскую миссию с участием коалиции добровольцев, которая оградит украинские корабли от российских ракет и позволит осуществлять экспорт украинского зерна через Черное море.

Ранее стало известно, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Снабжение в процессе. Бывший заместитель начальника ВМС Украины Андрей Рыженко предположил, что нам могли передать.

"Это может быть что-то связанное с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании", - считает он

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