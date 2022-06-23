Польша может помочь Украине восстановить торговый флот
Источник:Укринформ
Представители судостроительной отрасли Польши хотят помочь украинским коллегам восстановить торговый флот. В частности для этого планируют создать постоянные польско-украинские рабочие группы.
Как сказал директор судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский, в рамках этих групп стороны обсудили бы строительство кораблей для Украины.
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А также подняли вопросы:
- восстановление торгового флота,
- сотрудничество проектных бюро двух стран.
Он добавил, что польская сторона готова предложить обучение украинских студентов на корабельном отделении Гданьской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.
Речь идет о том, чтобы будущий торговый флот Украины имел своих капитанов и инженеров, которые обслуживали эти суда,
– объяснил директор судостроительного предприятия Crist.
По его словам, польская сторона готова:
- провести аудит украинских судостроительных предприятий,
- помочь в восстановлении их технического потенциала,
- начать там строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.
Он добавил, что учитывая хорошие отношения президентов Украины и Польши и с их согласия можно было бы предложить сотрудничество американской стороне, которая частично профинансировала бы восстановление украинского торгового флота, в частности в рамках ленд-лиз.
Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.
Блокада Черного моря: главное
В течение трех месяцев, прошедших с начала войны России против Украины, Москва продолжает блокаду черноморских портов Украины, усугубляя международные опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.Обратите внимание! Украина – пятый по объему экспортер пшеницы в мире. Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что из-за блокирования украинских портов от голода могут умереть миллионы людей по всему миру.
Пока мировые лидеры пытаются найти решение проблемы, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать военно-морскую миссию с участием коалиции добровольцев, которая оградит украинские корабли от российских ракет и позволит осуществлять экспорт украинского зерна через Черное море.
Ранее стало известно, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Снабжение в процессе. Бывший заместитель начальника ВМС Украины Андрей Рыженко предположил, что нам могли передать.
"Это может быть что-то связанное с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании", - считает он
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