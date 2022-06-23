Как сказал директор судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский, в рамках этих групп стороны обсудили бы строительство кораблей для Украины.
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А также подняли вопросы:
- восстановление торгового флота,
- сотрудничество проектных бюро двух стран.
Он добавил, что польская сторона готова предложить обучение украинских студентов на корабельном отделении Гданьской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.
Речь идет о том, чтобы будущий торговый флот Украины имел своих капитанов и инженеров, которые обслуживали эти суда,
– объяснил директор судостроительного предприятия Crist.
По его словам, польская сторона готова:
- провести аудит украинских судостроительных предприятий,
- помочь в восстановлении их технического потенциала,
- начать там строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.
Он добавил, что учитывая хорошие отношения президентов Украины и Польши и с их согласия можно было бы предложить сотрудничество американской стороне, которая частично профинансировала бы восстановление украинского торгового флота, в частности в рамках ленд-лиз.
Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.
Блокада Черного моря: главное
В течение трех месяцев, прошедших с начала войны России против Украины, Москва продолжает блокаду черноморских портов Украины, усугубляя международные опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.
Пока мировые лидеры пытаются найти решение проблемы, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать военно-морскую миссию с участием коалиции добровольцев, которая оградит украинские корабли от российских ракет и позволит осуществлять экспорт украинского зерна через Черное море.
Ранее стало известно, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Снабжение в процессе. Бывший заместитель начальника ВМС Украины Андрей Рыженко предположил, что нам могли передать.
"Это может быть что-то связанное с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании", - считает он
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