Польша хочет помочь Украине найти альтернативу российскому газу

"Северный поток-2" несет несомненную угрозу безопасности Восточной Европы, считают в Польше. Поэтому Украина должна как можно быстрее искать альтернативу газу из России.

Поставки и транзит газа из России – это зависимость Украины. Такое мнение высказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Тем временем Германия хочет, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска "Северного потока-2"

Украина должна избавиться от зависимости

По словам польского дипломата, Варшава с самого начала была против газопровода "Северный поток-2", поскольку он разделяет страны Евросоюза и НАТО.

Для нас сейчас чрезвычайно важно то, что завершение этого проекта создает дефицит безопасности в нашей части Европы. С точки зрения Украины, это даже не дефицит безопасности, а вакуум безопасности,

– отметил Збигнев Рау.

Рау считает, что интеграция в европейскую газотранспортную систему для Украины не решит проблему зависимости полностью.

Пример Польши в поставках газа

19 июня Украина и Польша приняли решение совместно бороться против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом договорились главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что на фоне угрозы ухудшения безопасности проблему не решит присоединение Украины к другой группе газопроводов. Она тоже может быть зависима от одного российского источника. Он привел в пример Польшу, которая работает над Baltic Pipe.

Единственное решение – это создать аналогичное решение для Украины, куда газ будет поставляться из другого источника, а не из России... Надо искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения,

– добавил Рау.

Напомним, что в конце июня оператор сети Gaz-System начал прокладывать газопровод Baltic Pipe на дне Балтийского моря. Он соединит Данию и Польшу, для того, чтобы последняя могла получать газ. Можно предположить, что Польша могла бы поставлять газ из Скандинавских стран и в Украину.

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