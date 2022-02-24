Как объяснили в НБУ, Правление Национального банка Польши предоставило Украине деньги на условиях валютного свопа.

Важно ЕС обнародовал детали "адских санкций" против России: их примут 24 февраля

В Нацбанке объяснили, что эти средства позволят увеличить международные резервы Украины.

Национальный банк Украины благодарен коллегам за поддержку и доверие,

– подчеркнули в НБУ.

Что предусматривают условия валютного свопа Это валютная сделка, условия которой предусматривают продажу клиентами иностранной валюты с обратной ее покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и др.) во время заключения договора.

Обратите внимание! 4 миллиарда злотых – это примерно 950 миллионов долларов.

Добавим, что Россия в ночь на 24 февраля коварно напала на Украину. Оккупанты из "градов" били по украинским городам. В подавляющем большинстве враг стрелял по военной инфраструктуре.