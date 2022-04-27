Польша больше не будет покупать газ у России

27 апреля 2022 , 10:11
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Источник:

RMF24

Уже в 2022 году Польша полностью откажеться от российского газа. Об этом заявил Петр Наимский, уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре.

В интервью он отметил, что Польша готова к тому, что не будет получать газ с востока, из России. Так что в стране уже позаботились о том, чтобы при таких условиях голубого топлива хватило на всех.

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Польша не будет покупать газ у российских компаний

Если всеобщие внешние условия не изменятся, я обещаю, что газ будет. Если не будет катаклизма, то при предполагаемых условиях поставка газа в Польшу гарантирована,
– подчеркнул он.

Наимский отметил, что Польша не будет покупать газ у российских компаний. Причем, соответствующее решение было принято раньше, чем планировали. Так, добавил он, газовый контракт с "Газпромом" должен был закончиться в декабре 2022 года.

Он отметил, что к энергетической независимости в Польше готовились в течение шести лет. Речь идет об инвестициях в альтернативные источники, в частности, газопровод из Норвегии. Его, кстати, запустят в октябре 2022 года.

Уполномоченный правительства добавил, что не исключается вероятность удорожания газа. Но это и так должно произойти в условиях войны и энергетического кризиса.

Мы покупаем газ по среднерыночной цене, как и другие (страны – 24 канал) должны покупать,
– подчеркнул он.

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Автор: Назарій Лазур