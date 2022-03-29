Польша больше не будет импортировать уголь из России

Правительство Польши во вторник, 29 марта, приняло решение запретить импорт угля из России.

Об этом рассказал спикер правительства Петр Мюллер. Теперь на государственном уровне будет запрещено импортировать уголь из России.

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Мы не можем больше ждать решений Европейского Союза, – подчеркнул Мюллер.

Кроме этого, в польском правительстве был принят законопроект, согласно которому вводятся специальные решения для противодействия агрессии против Украины. Теперь правительство сможет "замораживать" российские активы в Польше.

"Согласно законопроекту мы сможем блокировать активы субъектов, которые способствуют поддержке российского вторжения в суверенную и независимую Украину", – добавил Мюллер.

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