Об этом рассказал спикер правительства Петр Мюллер. Теперь на государственном уровне будет запрещено импортировать уголь из России.
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Мы не можем больше ждать решений Европейского Союза, – подчеркнул Мюллер.
Кроме этого, в польском правительстве был принят законопроект, согласно которому вводятся специальные решения для противодействия агрессии против Украины. Теперь правительство сможет "замораживать" российские активы в Польше.
"Согласно законопроекту мы сможем блокировать активы субъектов, которые способствуют поддержке российского вторжения в суверенную и независимую Украину", – добавил Мюллер.
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